Video: La petición de una niña al Estado para continuar con sus clases virtuales

"Me toca salir hasta este filo para poder hacer mis tareas y la señal es muy pesada". Estas son algunas de las palabras de Karol Dayanna Jiménez, una niña de nueve años que vive en la vereda El Bosque, del municipio de Yotoco (Valle del Cauca).

La menor grabó un video que se ha compartido en redes sociales. En él solicita una conexión a Internet, pues es necesaria para poder cumplir con sus deberes escolares que ahora se desarrollan en la virtualidad.

"En la casa donde vivimos no hay señal ni de teléfono ni Internet. (…) Cuando llueve ya no puedo hacer ni mis trabajos. Le pido al Estado que si me puede mejorar la señal", dice la niña.

Karol Dayanna también cuenta que está en grado tercero y que hace cuatro años su papá tuvo un accidente que les cambió la vida como familia.

Esta es la situación de muchos niños en las zonas rurales de Colombia, que no han podido continuar con sus estudios debido a que no cuentan con la conectividad necesaria para recibir clases virtuales o enviar sus tareas.

Hasta el momento, ni la Gobernación del Valle ni las secretarías relacionadas con la educación y la infancia se han pronunciado sobre la petición de la niña en Yotoco.

Karol Dayana quiere estudiar, pero necesita señal de internet. ¿Será mucho pedir conectividad para los niños de la vereda El Bosque de Yotoco Valle? Ministra de educación @VictoriaBxE ministra TIC @karenabudi Gobernadora @ClaraLuzRoldan Gracias por lo que puedan hacer. pic.twitter.com/4GcbkDKTRt — Hugo Mario Palomar (@Hugompalomar) June 27, 2020

