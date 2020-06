Así puede obtener un descuento en el impuesto predial

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, anunció que habrá un 20% de descuento en el impuesto predial en la capital vallecaucana.

Esta decisión se tomó con base en las dificultades económicas que han tenido los ciudadanos durante la pandemia de coronavirus.

Ante la crisis del #Covid19 y las dificultades económicas generadas por ello , nuestra ciudad decidió reducir el impuesto predial en un 20 % para el 2020 , demandará reducción de gastos y ser más eficientes. Queremos que todos aprovechen esta oportunidad con el pago oportuno — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) June 25, 2020

Podrán obtener el descuento los contribuyentes que estén al día y solo tengan pendiente la factura de la vigencia 2020. El plazo termina el 31 de diciembre próximo.

De acuerdo con el director del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, Fulvio Soto, los descuentos han estado presentes en años anteriores pero este año ha sido excepcional.

"Hay varias medidas derivadas de la emergencia sanitaria desde marzo y todo lo que esta ha desencadenado, especialmente con las dificultades económicas de los ciudadanos" explicó Soto.

Quienes no puedan efectuar el pago de contado, podrán hacer un acuerdo con la modalidad de cuotas y acceder al descuento en el impuesto predial, mientras el plazo no vaya más allá de diciembre de 2020.

Las personas que pagaron después del 25 de marzo y que obtuvieron el 15% de descuento verán reflejada, de manera automática, una rebaja del 5% en la factura del próximo año.

Sin embargo, quienes pagaron antes de esta fecha y aún no había sido proferida la resolución de descuento por pronto pago no tendrán derecho y no podrán exigir la devolución del dinero.

Otros alivios

Los contribuyentes que tengan facturas de impuesto predial o multas pendientes de pago de vigencias 2019 y anteriores podrán aprovechar el Megapapayazo Tributario. Esta oferta brinda descuentos del 100% en intereses de mora y sanciones, al igual que una reducción hasta del 20% sobre el capital.

