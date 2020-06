Carlos Galán lanzó fuerte crítica a Claudia López por ola de inseguridad

El excandidato a la Alcaldía y actual presidente del Cabildo Distrital, Carlos Fernando Galán, arremetió contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

Galán reaccionó a un mensaje de la mandataria, en el que rechazaba el aumento de robos en la ciudad, teniendo en cuenta que en las últimas horas se han presentado millonarios atracos: uno a un edificio en el norte de la ciudad y otro a una joyería en el centro comercial Gran Estación.

"¡El incremento de atracos en Bogotá es inaceptable! Hoy 10% @PoliciaBogota está en vacaciones/licencias y 20% en cuarentena por COVID-19. Además no nos reciben presos en cárceles nacionales. He convocado Consejo de Seguridad conjunto con Gobierno Nacional porque eso es insostenible", retrató López en Twitter.

Tras la publicación de la alcaldesa, el presidente del Concejo reaccionó contra la alcaldesa.

"Advertimos crecimiento de inseguridad desde febrero, no es hora de que alcaldesa responsabilice al Gobierno Nacional y a Policía. La responsabilidad es de todos y no vemos una política clara. No es en medios ni en twitter, es en la calle donde necesitamos contundencia contra el crimen", expresó.

"Eso de sacar pecho cuando los indicadores de seguridad mejoran pero culpar a otros cuando empeoran no es serio ni responsable. No le queda bien a la alcaldesa @claudialopez lavarse así las manos. Se necesita política clara y contundente y mejorar coordinación", añadió.

