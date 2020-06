(VIDEO) Policía de Tránsito amenaza y acosa a enfermera jefe por llevar uniforme

Los hechos se presentaron en la calle 127 con Autopista Norte, en Bogotá. Policía de Tránsito amenaza y acosa a enfermera jefe por llevar uniforme.

De acuerdo con la denuncia de la mujer, el uniformado la acosó por el hecho de portar el uniforme de trabajo (que no tiene ningún contacto con pacientes positivos de coronavirus). Además la amenazó con presentar descargos ante la Secretaría de Salud.

"Cuando me para me dice que de dónde vengo. Yo le explicó que vengo de mi trabajo, que salí de la clínica. Me mira el uniforme y dice: '¿pero así uniformada?'- yo le digo sí, es mi ropa de cambio- entonces me vuelve dice: 'usted no puede salir así uniformada, ustedes no pueden salir así, yo la voy a denunciar en la Secretaría de Salud'. Yo le insistía en que era mi uniforme de cambio", reseñó la profesional en Noticias Caracol.

Aunque la trabajadora le explicó que no era el mismo uniforme que usaba en el hospital, el uniformado continuó hostigando a la trabajadora: "me siguió acosando, diciendo que yo no podía estar así uniformada, que eramos unos cochinos por salir con uniforme por la ciudad a contaminar con el virus, que tranquila que en estos días me estaban llamado para rendir descargos (en la secretaría de Salud)".

No puede ser que algunos miembros de la Policía de Bogotá también se unan a los que maltratan e insultan a los profesionales de la salud por vestir su uniforme. Le pido a @HugoASeguridad y @PoliciaBogota medidas urgentes en contra de estas acciones. pic.twitter.com/JZiY6xfuFf — Emel Rojas (@EmelRojasC) June 23, 2020

Video

La mujer realizó un video del momento y lo compartió en sus redes sociales. En la publicación señala a al agresor, como un patrullero de tránsito, identificado con los números 120318.