Nuevamente un reconocido comunicador causa indignación por su trato a las mujeres. Graban a locutor cuando amenaza a su esposa muda con golpearla.

Se trata de Edgardo José Carreño, locutor de una emisora en Valledupar quien aparentemente amenaza con violentar a su esposa. Él es el director de Cafetal Estereo, emisora de Pueblo Bello en Cesar. Además, es reconocido en Valledupar por su trabajo.

Sin embargo, también se le reconoce por los constantes abusos contra su esposa, según las denuncias en redes sociales. Muchos de estos se han hecho en la vía pública.

El audio es de una llamada que Carreño le hace a su esposa. Ahí le advierte a su pareja que la golpeará y que ella sabe que su caso lo ganará ante las autoridades.

"Me la vuelves a hacer y te vuelvo a pegar. Te apuesto lo que quieras a que gano esto. Nada me van a hacer, no tienen pruebas de nada. Con eso no me vas a tramar. La Fiscalía está llena de maricadas de mujeres que quieren faltarle el respeto a los hombres", dice.

El audio ha sido ampliamente difundido y muchos lo comparan con el escándalo de Fabio Zuleta. Él recientemente fue noticia por referirse a las mujeres indígenas como objetos sexuales que están a la venta.

Ahora, con el caso de Carreño, ha salido a la luz otro video en el que aparentemente golpea a su esposa, quien tiene dificultades para hablar.

Todo sabemos que Edgardo Carreño emisora cafetal stereo, esta acostumbrado a pegarle a la mujeres como la esposa(es muda y no se puede defender)

Hoy hay evidencias irrefutables de ello

Ojo @RadioGuatapuri y su circulo de "periodistas"

Se dan golpes de pecho críticando. pic.twitter.com/cfkU0qrAkn — Saday Aty Zarkuney (@saday_rosado) June 23, 2020

Este es el audio:

