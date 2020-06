Conductor elegido borracho terminó chocando dos vehículos y arrollando motociclista

El hombre fue contratado como conductor elegido, pero ocasionó varios accidentes de tránsito por conducir bajo el efecto del alcohol.

Una serie de accidentes de tránsito que se registraron en la noche de este lunes festivo causaron gran polémica. El principal responsable de estos accidentes fue un conductor elegido que habría realizado esta labor bajo el estado del alcohol.

Según Noticias RCN, el conductor elegido adelantaba este trabajo para distintas empresas aseguradoras. Quedó al descubierto luego de chocar el vehículo Chevrolet Spark que manejaba contra dos vehículos. Primero habría impactado un vehículo particular y, posteriormente, un camión de cerveza.

Luego de este hecho, el conductor del automóvil trató de escapar ante la llegada de la Policía. En esta huida, el conductor terminó arrollando una motocicleta, lo que motivó que las autoridades le hicieran la prueba de alcoholemia.

“Soy conductor elegido, trabajo con varias empresas transportando gente; nunca me había pasado esto. Llevo muchos años con licencia, pero, no sé, me entró el pánico”, manifestó el hombre ante el noticiero.

El vehículo fue inmovilizado, por lo que el conductor deberá responder ante su propietario por lo sucedido. Según el noticiero, el conductor fue uno de los 24 que recibió multas por conducir en estado de embriaguez en Bogotá durante el pasado puente festivo.

