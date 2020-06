Se trata del congresista Laureano Acuña, del partido Conservador. Senador abandonó la sesión virtual para hacerse la prueba de COVID-19.

El hecho se presentó durante la plenaria del Senado de este jueves. En medio de la sesión, explicó que no se sentía y tras pedir disculpas se retiró. "Yo me he sentido mal, espero que Dios me ilumine, me salvaguarde, pero ya tengo en mi casa a la gente de la salud prepagada para someterme a la prueba del COVID-19 y por seguridad mía y de mi familia y por responsabilidad con mis hijos, quiero salir de esto", detalló.

"En verdad me siento muy mal porque tengo una tos muy avanzada, un dolor fuerte en el cuerpo con una fiebre y un cuadro que no me gusta para mi organismo y quiero pedirles disculpas pero no puedo seguir acompañando la plenaria", agregó.

Según Acuña, el pasado miércoles estuvo en la Gobernación del Atlántico, en una reunión del comité técnico sobre la problemática que se vive en el departamento. Sin embargo, al día siguiente se enteró que uno de los alcaldes que asistió, salió positivo.

En las próximas horas se conocerán los resultados de la prueba.

