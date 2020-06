(VIDEO) Así se excusó el congresista uribista que se fue a trotar mientras estaban en sesión

Edward Rodríguez, congresista del Centro Democrático, decidió salir a trotar al Parque El Virrey, en plena sesión de la Cámara de Representantes. Así se excusó el congresista uribista que se fue a trotar mientras estaban en sesión.

Sin descaro alguno, el congresista estaba corriendo en plena sesión y cuando lo llamaron para que hablara, dijo que se estaba ejercitando en el Parque el Virrey. El descaro llenó de indignación a quienes aseguran que para eso no se les paga.

“Ya les escribí. Qué pena, es que estoy acá haciendo ejercicio, aprovechando el día”, dijo sin pena y con cinismo el represenatante.

“Aquí estamos trotando en el parque El Virrey, un abrazo a todos”, repitió el hombre.

El congresista Edward Rodriguez trota en el Virrey mientras hay votación en la cámara: ¿cómo la ven? pic.twitter.com/zACYI0a8Oh — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) June 18, 2020

La actitud del representante generó una ola de críticas que obligaron a salir a dar explicaciones. En redes sociales público un video en el que entregó su versión.

“Esta mañana estaba terminando de trotar cuando llamaron a lista. A muchos ciudadanos no les gustó esto. Les quiero ofrecer excusas, no fue mi intención. Creo que hay que reinventarnos y si tenemos la posibilidad de ejercitarnos, ejercitar la mente mientras que estamos trabajando, pues mucho mejor”, manifestó.

Aunque Rodríguez ofreció excusas, la indignación continúa. "Nosotros no le pagamos para trotar, irrespetuoso e irresponsable con su trabajo, renuncie", "Hágalo en su tiempo libre, en el laboral no. No reinvente", "Trabaje vago", "Excusas aceptadas. En efecto hay que ejercitar la mente y el cuerpo siempre y cuando no sea en horas de trabajo", expresan algunas de las respuestas que inundan la publicación.