Revelan el plan detrás del mensaje de las 5000 tropas de EE. UU. a Colombia

Un libro de John Bolton, exasesor de seguridad de la Casa Blanca, contará secretos de Donald Trump. Revelan plan detrás del mensaje de las 5000 tropas a Colombia.

Dicho mensaje, escrito en una libreta del exasesor, generó polémica en Colombia, en Venezuela y en Estados Unidos.

Lo que se dijo en su momento es que Trump planeaba atacar a Venezuela desde Colombia. Y eso, sin duda, generó una crisis diplomática entre países.

Revelan plan detrás del mensaje de las 5000 tropas a Colombia

Con su retiro, Bolton hizo un libro que se publicará esta semana. Entre los secretos que revelará cuenta el de este mensaje.

Sin embargo, ya se ha filtrado alguna información del tema.

"Trump estaba muy feliz en cómo el tema de Venezuela estaba jugando en la prensa", dijo.

Entonces, quiso llamar la atención y "preguntó si debíamos enviar cinco mil tropas a Colombia en caso de que fueran necesarias, lo cual debidamente anoté en mi bloc amarillo, diciendo que revisaría con el Pentágono", dijo.

Luego mencionó al excanciller y ahora ministro de Defensa.

"Pocas semanas después, el canciller Carlos Trujillo me trajo un paquete de blocs como el que tenía ese día en la sala de prensa. Entonces no se me acabaron".

