EE. UU. le puso precio a las 'cabezas' de dos delincuentes colombianos

Estados Unidos, por medio de su Departamento de Estado, decidió poner precio a dos delincuentes colombianos.

El Gobierno estadounidense anunció este jueves una recompensa de hasta 10 millones de dólares a cambio de cualquier información que lleve al arresto de los exlíderes prófugos de las FARC, Seuxis Hernández Solarte y Luciano Marín Arango, a los que EE.UU. acusa de tráfico de drogas.

"Hoy, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció las recompensas de hasta 10 millones de dólares por cada información que lleve al arresto y/o encarcelamiento de Seuxis Hernández Solarte, también conocido como Jesús Santrich, y Luciano Marín Arango, también conocido como Iván Márquez", explicó el Departamento de Estado en un comunicado publicado en su página web.

Tanto Hernández Solarte como Marín Arango, son excomandantes insurgentes que participaron en 2016 en el proceso de Paz de Colombia; y, en 2017, solo unos meses más tarde del fin del proceso, pasaron a integrarse en la recién fundada Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

EE.UU. les acusa de cooperar con el cártel venezolano de Los Soles para enviar grandes cargamentos de cocaína a EE.UU. Por ello, fueron imputados por el Departamento de Justicia el pasado marzo en un edicto en el que también se acusaba a altos funcionarios de Venezuela, incluido el presidente de este país, Nicolás Maduro.

"Durante décadas, las FARC han usado el tráfico de drogas para financiar actividades terroristas y han cooperado con las corruptas élites de Venezuela para amenazar a EE.UU. y sus aliados. Esperamos que el aumento de estas recompensas envalentone a aquellos que tienen información valiosa para que contacten a la DEA", explicó el administrador interino de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Timothy J. Shea, en un comunicado.

La recompensas ofrecidas se enmarcan en el Programa de Recompensas de Narcóticos (NRP), bajo el que más de 75 grandes traficantes han sido puesto a disposición judicial desde su creación en 1986; años en los que la Administración ha pagado más de 130 millones de dólares a cambio de las informaciones.

Márquez y Santrich, que a mediados de 2019 abandonaron el acuerdo de paz, aparecieron el 29 de agosto del mismo año en un video en el que anuncian su regreso a las armas, alegando incumplimientos del Gobierno al acuerdo de paz.

Según las autoridades colombianas, el grupo disidente encabezado por Márquez, que fue número dos de la antigua guerrilla y jefe negociador en los diálogos de paz, se esconde en territorio venezolano donde goza de la protección del Gobierno de Nicolás Maduro.

Today, the U.S. is taking action to bring to justice former FARC members involved in international narcotics trafficking. The Colombian people deserve an enduring peace accord with former FARC members who respect the rule of law and commit to peaceful reintegration into society.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 18, 2020