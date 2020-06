¡Para aprender! Flexibilizaron medidas y tuvieron que volver a cuarentena por rebrote de coronavirus

Día a día, se confirman nuevos casos de coronavirus alrededor del mundo. Razón por la que la mayoría de gobiernos ha tomado drásticas medidas. Y es que evitar la propagación es crucial.

Eso sí, ante la disminución de contagios en ciertos lugares, algunos países fueron flexibilizando las normas con el fin de regresar, poco a poco, a la nueva normalidad.

Infortunadamente, la cura salió más cara que la enfermedad. Es el caso de lo ocurrido en Ucrania. Allí, el Gobierno de Ucrania prolongó hasta el próximo 31 de julio la cuarentena.

La decisión se debió al rebrote de la enfermedad en el país. Así lo informó el primer ministro Denis Shmigal, durante una reunión del Gabinete de ministros.

"Tomando en cuenta el incremento de casos de coronavirus extenderemos la vigencia de la cuarentena adaptable hasta el 31 de julio de este año. La flexibilización de la cuarentena fue interpretada por muchos como el levantamiento de todas las restricciones, por lo que ahora hay un resultado lamentable"

Shmigal señaló que durante los últimos siete días, 4835 personas se contagiaron de la COVID-19. Dicho número fue la tasa más alta de contagios en Ucrania.

"Entiendo que la gente está cansada de la cuarentena, pero no existe otra forma más efectiva de frenar la propagación. El coronavirus no se ha ido, la amenaza que emana de él para nosotros y todo el sistema médico no ha desaparecido"

En Ucrania han contraído el nuevo coronavirus 33234 personas, de los cuales 14943 fueron dados de alta y 943 fallecieron.

