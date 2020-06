La "disimulada" forma en la que Uribe le dijo tibio a Fajardo

Una discusión en redes sociales entre ambos políticos llamó la atención. La "disimulada" forma en la que Álvaro Uribe le dijo tibio a Sergio Fajardo.

Todo empezó por una entrevista que el excandidato presidencial dio a Semana. Ahí, Fajardo dijo que en unas futuras elecciones no haría alianzas ni con la extrema derecha ni con la extrema izquierda. Es decir, ni con Álvaro Uribe o Gustavo Petro.

“Unos dicen que soy uribista, que hacen parte de la política de agresión, maltrato, daños, mentiras sin ningún tipo de consideración. Esos son los dos extremos que no podemos tener en Colombia y yo nunca estaría aliado con los extremos. Ya dije que yo no me iba a aliar con Gustavo Petro y yo he explicado por qué. No creo en la agresión, destrucción, rabia, maltrato a las personas que se pueden tener diferencias. Se debe es construir con esos extremos no nos podemos encontrar”, dijo.

Álvaro Uribe le dijo tibio a Sergio Fajardo

Al parecer, esas declaraciones no fueron del agrado de Uribe. Quien, de inmediato, trinó desde su cuenta de Twitter.

Ahí le recordó a Fajardo cuando recibió su apoyo político.

"Dr Sergio Fajardo: ud conoce nuestro criterio de empresa privada y política social, de seguridad y democracia. Le serví en un momento de su carrera política y hoy le sirvo para que me diga de extrema derecha", le dijo.

Y luego, lo tildó de tibio:

"Dr Sergio Fajardo: ud sabe que no estamos con el odio socialista ni con el egoísmo individualista, defendemos la economía fraterna. Su extrema debilidad incuba los virus de tierra fría y de tierra caliente".

Álvaro Uribe le dijo tibio a Sergio Fajardo

2-2 Dr Sergio Fajardo: ud sabe que no estamos con el odio socialista ni con el egoísmo individualista, defendemos la economía fraterna; su extrema debilidad incuba los virus de tierra fría y de tierra caliente — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) June 17, 2020

MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ.

Además, siga nuestras noticias en Google News

También le puede interesar: