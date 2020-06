¿Recuerda los primeros días de cuarentena? La drástica medida que tomaría la alcaldesa para evitar "muerte masiva"

Debido a la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos en la ciudad la Administración Distrital decretó la Alerta Naranja en el sistema hospitalario y las UCI. Medidas que rigen en Bogotá por coronavirus.

Con esta declaratoria el Distrito asume el control de todas las Unidades de Cuidado Intensivos públicas y privadas.

Por lo anterior, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció nuevas medidas, como la implementación de nuevas Zonas de Cuidado Especial en algunos sectores de Suba, Engativá, Ciudad Bolívar y Bosa.

También se implementó la medida de pico y cédula en toda la ciudad (excepto para ir a trabajar).

En los días impares no podrán acceder a servicios y establecimientos, las personas cuyo documento de identidad termine en dígito impar; la restricción en los días pares aplica para las personas cuyo documento de identidad termina en digito par.

Medidas que rigen en Bogotá por coronavirus

La alcaldesa explicó en Noticias Caracol las medidas antes mencionadas y detalló uno de los escenarios más peligrosos de contagio: "es en el mecato, porque llegan a tomar tintico, a comerse una arepita y se quitan el tapabocas, se ponen a hacer visita, se ponen a charlar cerquita y ahí tenemos un riesgo de contagio importante".

De otro modo, advirtió que no le temblará la mano para tomar medidas que garanticen la salud de los bogotanos: "no vamos a permitir una muerte masiva. Si es necesario volver a hacer una cuarentena general para proteger la vida, lo vamos a hacer. Aquí no podemos jugar con la vida de la gente"

"Si toca escoger entre abrir el comercio o garantizar la vida, no tengan duda que vamos a proteger la vida", concluyó.