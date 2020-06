Barcelona vs. Leganés | Los blaugranas regresan a casa para defender el liderato de La Liga

Continúa La Liga y los amantes del fútbol celebran. Además, porque por segunda ocasión, Lionel Messi saltará a la cancha. El link para Ver EN VIVO Barcelona vs Leganés HOY GRATIS ONLINE por Directv Sports La Liga en HD lo encuentra más abajo

El astro argentino dejó claro por qué es considerado uno de los mejores del mundo. En su regreso, frente al Mallorca, aportó dos asistencias y marcó un gol en la victoria 0-4 del club culé. Por eso, en esta ocasión, quiere seguir por la misma senda.

Los blaugranas regresan a su templo. El Camp Nou, a puerta cerrada por los protocolos establecidos a causa de la pandemia, recibe a sus hombres, quienes enfrentan al Leganés, equipo que marcha en la parte baja de la tabla de posiciones con tan solo 23 puntos, peleando por no descender.

Es así como, los dirigidos por Quique Setién esperan sumar los tres puntos. No permitir sorpresas será crucial para mantener el liderato y no depender de lo que suceda con el Real Madrid, no tienen más remedio que ganar.

EN VIVO Barcelona vs Leganés HOY GRATIS ONLINE por Directv Sports La Liga en HD: Dónde ver gratis Barcelona Leganés en directo por internet

Día: 16 de junio

Hora: 3:00 p.m.

Canal: DirecTV Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)