¿Cómo aplicará el Pico y Cédula en Bogotá para comprar durante los días sin IVA?

En los tres días sin IVA que propuso el Gobierno nacional, podría haber problemas para las personas afectadas por el Pico y Cédula en Bogotá.

Hay gran expectativa sobre el primero de los tres días sin IVA aprobados por el Gobierno nacional, que se llevará a cabo este viernes. Miles de personas buscarán adquirir artículos como electrodomésticos, tecnología y vestuario. Aún así, para la mitad de la población de Bogotá, comprar en los días sin IVA podría ser imposible debido al Pico y Cédula en Bogotá presentado por la alcaldesa Claudia López.

La mandataria aseguró este lunes, en diálogo con Noticias Caracol, que el Pico y Cédula también aplicará estos días. "Nosotros estamos en una pandemia, no estamos de shopping. No estamos gastándonos lo que no tenemos, por eso debemos tener conciencia", dijo López.

Una dificultad es que el Pico y Cédula en Bogotá aplicará para las mismas personas todos los días. Debido a la decisión, las cédulas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9 no podrán comprar los días impares. Los tres días declarados por el Gobierno Nacional, a saber el 19 de junio, 3 y 19 de julio, son impares.

La mandataria de Bogotá afirmó que le pidió al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, cambiar las fechas de al menos un día sin IVA. Así, las personas afectadas por el pico y cédula en la capital del país podrían salir de compras en esa jornada.

