Pico y Placa en Bogotá: ¿vuelve o no vuelve?

La alcaldesa Claudia López entrará a una fase de "pico y cédula" en la que muchos habitantes se preguntan si habrá pico y placa en Bogotá.

Este martes iniciará una nueva fase de la reapertura económica en Bogotá. Los comercios de la ciudad abrirán a partir de este martes dependiendo de la aprobación de la Alcaldía. Esta apertura hará que miles de personas más salgan a las calles de la ciudad, y muchos usarán sus vehículos.

Otros más intentarán hacerlo para evitar usar el transporte público, que mantiene la necesidad de un 35% de capacidad. Todo esto ha hecho que muchos se pregunten cómo se encuentra actualmente el pico y placa en Bogotá. ¿Con la salida de más personas a las calles, volverá la restricción vehicular?

Por ahora, no. Según la Secretaría de Movilidad, no hay cambios en las restricciones para movilizarse en la ciudad. Esto implica que no hay pico y placa en Bogotá en vehículos particulares. Solo pueden salir los bogotanos en las restricciones autorizadas por los decretos nacionales y distritales. El pico y placa para buses y taxis se mantiene, de 5:00 am a 9:30 pm.

Así, recalcó la entidad a RCN Radio, solo podrán movilizarse los vehículos que hagan parte de las excepciones establecidas por la Alcaldía de Bogotá, para las actividades económicas que ya están operando.

Cabe recordar que desde mañana aplicará el "pico y cédula" para hacer compras y diligencias en Bogotá. Los bogotanos con cédulas pares no podrán mercar en días pares. Los habitantes con cédulas impares lo podrán hacer, pero tendrán restricción en los días impares. Esta restricción no aplica para quienes deben salir a trabajar.

