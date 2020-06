En grave estado de salud hospitalizaron a alcalde con coronavirus

View this post on Instagram

Se confirma desde Valledupar que el alcalde de Uribia, Bonifacio Henríquez Palmar quién se encuentra internado en una clínica de la capital del Cesar, salió positivo de Covid-19. Los funcionarios de la alcaldía de Uribia esperan la notificación del gobernador de La Guajira, Nemesio Roys, para convocar a un consejo de extraordinario de gobierno encabezado por Elías Deluque, secretario de gobierno, quién funge como alcalde encargado.