También informaron el listado de las mejores universidades a nivel mundial, Colombia tiene 11. Revelan el listado de las mejores universidades de Colombia.

En medio de la cuarentena dieron a conocer el listado de las mejores universidades del mundo.

La firma QS Quacquarelli Symonds publicó su World University Rankings, publicación que realiza anualmente, en la que se listan las mejores universidades a nivel mundial.

Dentro del top 1000 lograron entrar 11 de las universidades colombianas.

De las que lograron ingresar al ranking, seis mejoraron su posición en el escalafón, mientras cinco perdieron puestos.

Comparando con los resultados del año 2019, el país cuenta con una universidad menos dentro del listado, ya que el año pasado habían 12 universidades dentro de las 1000 mejores.

Basado en la ubicación dentro de las 1000 mejores del mundo, realizan el listado de las 11 mejores de Colombia dependiendo a su posición.

La que mejor puntuación tuvo en el país fue la Universidad de Los Andes, que logro subir al puesto 277, siete puestos más que el año anterior.

Así quedaron las mejores universidades de Colombia dentro del listado.

Universidad de Los Andes Colombia (227)

Universidad Nacional de Colombia (259)

Pontificia Universidad Javeriana (426)

Universidad Externado de Colombia (561-570)

Universidad de Antioquia (651-700)

Universidad ICESI (651-700)

Universidad Pontificia Bolivariana (651-700)

Universidad de La Sabana (751-800)

Universidad del Rosario (751-800)

Universidad del Valle (801-1000)

Universidad EAFIT (801-1000)

Para lograr estos resultados son analizados seis factores así: reputación académica, impacto en las investigaciones, reputación ante los empleadores, entre otros.



Este es el top 10 de las mejores universidades del mundo.

1. Massachusetts Institute of Technology (MIT), Estados Unidos.

2. Stanford University, Estados Unidos.

3. Harvard University, Estados Unidos.

4. California Institute of Technology (Caltech), Estados Unidos.

5. University of Oxford, Reino Unido.

6. ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology), Suiza.

7. University of Cambridge, Reino Unido.

8. Imperial College London, Reino Unido.

9. University of Chicago, Estados Unidos.

10. UCL (University College London)

