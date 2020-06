Las fuertes multas que tendría que pagar por salir de Bogotá en los puentes de junio

Las personas que tienen pensado salir de Bogotá en los puentes de junio se arriesgan a fuertes multas y la inmovilización de su vehículo.

Los tres fines de semana festivos que se aproximan tienen fuertemente preocupadas a las autoridades. Con focos incontrolados de contagio del coronavirus en Bogotá, los departamentos vecinos han reforzado los cierres viales. Estos empezarán en Cundinamarca desde los jueves de cada puente a la medianoche, pero también irán a otros departamentos vecinos.

Uno de los casos puntuales es el del departamento del Meta. Su gobernador, Juan Guillermo Zuluaga, anunció duras sanciones para quienes busquen salir de Bogotá en los puentes de junio hacia Villavicencio y otros municipios.

"Se acercan tres puentes festivos y vamos a hacer un llamado principalmente a la gente de Bogotá. No queremos turistas, estamos recuperando la vida productiva, no la social. No pueden venir de paseo", dijo Zuluaga a Alerta Bogotá.

Además de la multa de 936.000 pesos por violar la cuarentena, quienes salgan de paseo se impondrá un comparendo de $483.901. El vehículo será inmovilizado, por lo que además tendrán que pagar la grúa y los patios. Los que sean descubiertos tratando de salir de Bogotá en los puentes de junio tendrían que pagar más de 2 millones de pesos, aclaró Zuluaga.

"Hay estrictos controles de la vía al ingreso de Villavicencio para ver quienes ingresan y revisar si están contemplados en los decretos. Si no están contemplados en las excepciones no vengan, porque se exponen a esto y nos exponen al riesgo de contagio", recalcó.

Siga a Publimetro en Google News.

También le puede interesar: