La nueva duda que tiene la OMS sobre el compartimiento del coronavirus y que les preocupa

Día a día, los científicos y expertos revelan nuevos detalles sobre el coronavirus. En medio de la pandemia, la vacuna parecer ser la única solución. Para ello es primordial conocer el comportamiento de la COVID-19.

Frente a ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sostuvo que se desconoce si el SARS-CoV-2 actúa de forma diferente cuando las temperaturas cambian. Razón por la que no hay que compararlo con la forma en que actúa el virus de la gripe.

Así lo expresó el director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan, ante una pregunta del riesgo adicional que supondría para Sudamérica su entrada al invierno. Además, frente a la esperanza en Europa y Estados Unidos de que las temperaturas cálidas puedan suponer un declive natural del contagio.

"Para ser claros, hasta el momento no tenemos datos que indiquen que el virus puede actuar de forma más agresiva o transmitirse mejor o no. No sabemos cómo el virus actuará en el futuro"

La preocupación contraria ha surgido en América Latina, donde el invierno aumenta el temor de una mayor virulencia. En ambos casos se compara a este nuevo patógeno con la gripe estacional, enfermedad asociada al invierno y con la que tiene varios síntomas en común.

"Sabemos que estamos entrando en el ciclo de la temporada de gripe en el hemisferio sur. No obstante, no sabemos cómo el coronavirus se comportará. Mucha gente diría que en verano el virus es menos transmisible porque la gente está más en el exterior. Otros dirían que la gente tiende a buscar lugares cerrados con aire acondicionado por el calor"

Siga a Publimetro Colombia en Google News

También le puede interesar: