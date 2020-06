Mujer denuncia que excandidato al Senado estaría acosando a sus vecinas

Este miércoles se conoció una denuncia de acoso que involucra a Carlos Humberto Isaza, excandidato al Senado por el Partido Liberal. Así es como un excandidato al Senado estaría acosando a sus vecinas.

Una de las víctimas publicó en su cuenta de Twitter lo que sucede con el excandidato, que vive justo en la casa de al lado.

Ella dice que Isaza empezó el acoso desde que comenzó la cuarentena.

A través de Twitter, la joven contó que días antes de la cuarentena su padre decidió podar la swinglea (una especie de planta que se usa como cerca natural).

Pero cortó tanto la planta que se podía ver la casa de al lado. "Obviamente fue una pésima decisión porque cero privacidad", contó la mujer que denuncia

Al parecer, este hecho no le habría gustado al excandidato, según explicó la mujer en el relato. "Tanto que decidió vengarse de él acosándonos a las mujeres de la casa".

Y continuó:

"Mi casa está llena de ventanales, entonces podía ver todo lo que hacíamos. Primero empezó filmándonos. No le hicimos mucho caso porque sabíamos que estaba enojado por la swinglea. Después empezó a gritarnos cosas como 'miremos si las perras están en calor'. Yo me hacia en el estudio y se queda mirándome hasta que me fuera".

También dice que en las noches, cuando estaban en el comedor, el hombre al parecer se acercaba con una linterna y las alumbraba. En uno de los trinos publica un video en el que se escucha a un hombre gritando para que se callaran. Aparentemente se trataría de la voz del político.

"Obviamente nos empezó a generar pánico. Cada vez que lo escuchamos se nos para el corazón. Nos tocó poner sábanas en las ventanas e intentar no salir al jardín para que no nos viera", agregó.

Después de tres meses en cuarentena, el acoso habría seguido, según contó la mujer. "Cada vez que intentamos subir las cortinas o quitar todo, vuelve y aparece. Nos dice cosas como 'vea como ven porno' o 'ahí están semi desnudas"".

La joven manifiesta que ni ella ni su familia se sienten seguras en su casa por el comportamiento del sujeto.

Hasta el momento Carlos Humberto Isaza no se ha pronunciado sobre la denuncia.

Esta es la historia de como el ex candidato al senado Carlos Humberto Isaza nos ha acosado desde que empezó la cuarentena ⬇️⬇️ pic.twitter.com/X6xN1eOMrp — MAGA (@Maria_Gav12) June 10, 2020

