Periodista colombiano se contagió de coronavirus, por usar tapabocas "chimbo"

El Ministerio de Salud confirmó que ya son 39.236 los casos confirmados de coronavirus en el país. El virus no discrimina entre los colombianos. Periodista colombiano se contagió de coronavirus, por usar un mal tapabocas.

Así lo comentó el entrevistador y editor de la Revista Bocas, el periodista Mauricio Silva, que asegura que padeció el virus y que se contagió.

El reconocido periodista se contagió y tuvo que pasar seis días hospitalizado, por la gravedad del virus.

Según Silva, el virus no le afectó mucho los pulmones, los riñones o el cerebro, pero sí el ocasionó una fuerte gastroenteritis, que lo tuvo muy enfermo.

Según Silva, se pudo haber contagiado por usar un mal tapabocas, con lo que alertó a sus seguidores en Twitter, para que compren buenos tapabocas.

Silva, también aseguró que la sacó barata y que por ahora se encuentra aislado y recuperándose en su casa y pidió que tdoos estuvieran atentos para no enfermarse y tomar todas las precauciones.

"Di positivo para covid-19. Estuve seis días hospitalizado. El virus me causó una gastroenteritis que por fortuna no afectó pulmones, riñones o cerebro. La saqué barata. Hoy estoy aislado y muy bien. Creo que me contagié por usar un tapabocas chimbo. ¡Pilas, todas las precauciones!", señaló Silva en su cuenta de Twitter.

