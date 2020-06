Esta denuncia la hizo una familia en Barranquilla. Funeraria trasladó cuerpos de presuntos contagiados por coronavirus a otra ciudad sin permiso de las familias.

Se trata de la funeraria Capillas de la Fe, que se pronunció tras las denuncias hechas por familiares.

Además, fueron las autoridades en Montería las que dieron aviso a las familias sobre el traslado de los cuerpos.

Funeraria trasladó cuerpos de presuntos contagiados por coronavirus

Las autoridades de Montería descubrieron en la madrugada del viernes que un carro fúnebre trasladaba cuerpos de forma irregular. El vehículo provenía de Barranquilla y pertenecía a la funeraria Capillas de la Fe.

Entonces, alertaron a los familiares de los cuerpos que iban en el carro. Fue así como la familia Cabrera Mercado supo que el cuerpo de su familiar, muerto en Barranquilla, estaba en Montería.

Clara María Cabrera, hija del hombre fallecido de 71 años, aseguró que la funeraria no le advirtió. Además, aclaró que su padre no falleció por coronavirus.

"Todo el tiempo nos mintieron en la Funeraria Capillas de la Fe. Yo me enteré que mi papá estaba en Montería porque el viernes por la madrugada me llamaron las autoridades de esa ciudad para preguntarme si yo había autorizado el traslado del cuerpo. Pero yo no tenía ni idea de lo que me estaban diciendo", dijo Clara Cabrera.

Sin embargo, la funeraria tomó esa decisión por sospecha de coronavirus de esos cuerpos.

Además, aseguraron que el traslado lo hicieron para evitar un foco de infección de los cadáveres.

Esto dijeron:

Por orden del Ministerio de Salud, los cadáveres con Covid-19 positivo y los posibles Covid-19 deben ser cremados si en el municipio del deceso hay hornos crematorios. En Barranquilla hay cementerios privados con hornos.

Sin embargo, en días pasados nos notificaron que ya no nos recibirían más cuerpos para cremar, porque no tenían la capacidad de prestar este servicio.

Teniendo en cuenta que la guía del Ministerio de Salud habla de cremación, no se permite la inhumación, entonces no teníamos a dónde llevar los cuerpos para su cremación en la ciudad de Barranquilla.

