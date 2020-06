Bodega convertida en parqueadero de buses del Sitp tiene en riesgo producción de tapabocas

La bodega había sido arrendada a un concesionario del Sitp, pero ahora es primordial para la producción de tapabocas en Colombia.

Ante la crisis del coronavirus en Colombia, la presión sobre las industrias que producen material de protección es muy grande. La obligatoriedad del uso de materiales como gel antibacterial y tapabocas ha obligado a la reconversión industrial.

Aunque fábricas de productos químicos y bebidas alcohólicas como Henkel, Bavaria y las empresas departamentales de licores han logrado producir grandes cantidades de gel antibacterial, no pasa lo mismo con la producción de tapabocas. Una de las limitantes es la producción de tela, que anteriormente se importaba de China. Actualmente, solo dos empresas en Colombia producen las telas necesarias.

Una de estas, Biobolsa SAS, fue requerida por el Gobierno para ampliar la producción de tela no tejida. Con esta no solo se producen tapabocas, sino elementos como cofias, batas quirúrgicas y otras prendas de protección. Pero la empresa no ha podido aumentar la producción de sus telas, necesaria para mantener la producción de tapabocas en el país.

Según Biobolsa, el problema está en una bodega que adquirió la compañía en el sector de La Sevillana, localidad de Tunjuelito. Este predio fue arrendado como parqueadero de buses del Sitp al concesionario Etib SAS, que opera el sector Bosa del sistema.

La empresa asegura que, aunque el predio fue adquirido en abril y la maquinaria que se iba a instalar ya estaba en camino, Etib no lo ha entregado para iniciar su adecuación. "Dicha empresa está utilizando actualmente la bodega como parqueadero de buses del Sitp, cuando ésta podría estar atendiendo las necesidades del país en cuanto a la producción de insumos médicos", dice la compañía.

Según Biosalud, en el predio se fabricarían 150 toneladas de tela al mes, que permite la producción de tapabocas en cantidades masivas. Se podrían producir 80 millones de tapabocas mensuales con esta cantidad, es decir, 10 por cada habitante de Bogotá.

PUBLIMETRO contactó a TransMilenio para buscar una respuesta sobre este caso. Esta nota será actualizada en cuanto haya una respuesta sobre el mismo.

Siga a Publimetro en Google News.

También le puede interesar: