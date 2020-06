Peligroso pederasta quedaría en libertad por culpa de un fiscal

El caso lo denunció la W Radio. Nirvana Camila Torres, una joven que sufrió violencia sexual de parte de este pederasta, denunció que el hombre que le hizo la vida imposible, está por quedar en libertad.

El caso se remonta a cuando Nirvana era menor de edad y el hombre, identificado como Álvaro Enriqeu Gutiérrez, decidió empezar una serie de acosos sexuales.

El hombre, que la contactó por Facebook, inició mandando videos de masturbación, sin ser solicitados. En cuanto la víctima lo bloqueaba, este abría y abría cuentas con el fin de acosar a la mujer.

Lo que fue más grave del caso, es que la joven denuncia que el hombre inició a enviar videos de pederastia en donde violaba y lastimavba a niñas de unos seis años de edad.

“En el 2017, a mi Facebook empezaron a llegar mensajes con contenido sexual explícito en donde esta persona no se tapaba la cara. No importaba cuántos usuarios yo bloqueaba, él creaba otros. Él empezó a hacer fotomontajes con mis fotos, a amenazarme sobre cómo me iba a tener en referencia a la parte sexual”, narró.

La mujer que hoy denuncia los hechos, asegura que el pederasta, abrió cuentas para molestarla y la amenazó en varias ocasiones con el fin de decir que la violaría y la lastimaría, tal y como hacía con las fotos y videos que le compartía.

“Se aportó una conversación donde él mandaba fotos de sus víctimas, que podían ser niñas de 6, 7, 17 años, y me envió fotos donde obligaba a una de ellas a que le hiciera sexo oral y me decía que así me iba a tener”, agregó.

En un allanamiento a la morada del delincuente se encontró material pornográfico, pornografía infantil y más conversaciones con niños.

La denuncia que hoy recae es que por vencimiento de términos, se estaría dando el final de la prisión del hombre, por culpa de un fiscal, según como lo indica la víctima:

“Hago un llamado por la negligencia del señor Roberto Quintero, porque en la audiencia de juicio oral se iban a meter testigos, pruebas, y no se puede porque a él se le olvidó en la audiencia preparatoria introducir todas las pruebas”, agregó.

La mujer indica que no se aportaron pruebas y que en muchos casos las trabas las puso el fiscal o el abogado de la defensa.