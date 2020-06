Por no pagar arriendo, dueño "desvalijó" el apartamiento a su arrendataria

La mujer denunció que luego de dos meses en los que no pudo pagar arriendo, el propietario del apartamento le quitó hasta el sanitario.

Una mujer identificada como Luz María Borda vivió una dramática situación en su casa en Bogotá. La mujer se quedó sin ingresos debido a la cuarentena, y no pudo volver a pagar arriendo. Aunque las ayudas de Bogotá Solidaria le han permitido mantenerse y a su familia, el dueño del apartamento reaccionó de muy mala manera.

La mujer narró a Alerta Bogotá la dramática situación ocurrida este martes. "Siendo las doce del día el señor dueño de la casa, ingresa a tocar la puerta, mi hija abre. Él ingresa a tumbar las cosas, quitó todo. Tumbó la puerta y selló todas las tomas de luz, agua y bombillos, quitó los servicios del apartamento", dijo.

El caso fue tan impresionante que, incluso, se llevó el lavamanos, el sanitario y las puertas. "Yo le debo tres meses de arriendo, pero yo le había dicho que le abonaba algo este fin de semana, que le abonaba o pagaba los servicios mientras encontraban apartamento", añadió la mujer, quien destacó que trabajaba como vendedora informal.

A pesar de las propuestas para pagar arriendo, el dueño las negó y exigió que le entregara su inmueble. Aunque llamó a la Policía, los agentes le dijeron que lo mejor es que buscara a dónde irse. Aún así, Borda no consigue a dónde irse.

"Ahorita nadie arrienda, no he podido encontrar en ningún lado están arrendando por la pandemia (…) estoy sin trabajo, estoy sin nada, he podido vivir gracias a lo de ayuda solidaria, con eso he comprado comida. Aquí pago $600 mil de arriendo, soy madre cabeza de hogar", dijo.

