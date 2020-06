"Usted tiene unas tetas muy buenas", le dijo cónsul a colombiana varada en Europa

Una denuncia de una colombiana varada en Europa tiene en aprietos a un diplomático. Cónsul colombiano en Islas Canarias acosó a una mujer.

Érika María Restrepo es una colombiana que no ha podido regresar al país y está desde hace un tiempo en España. Su denuncia es contra de Francisco Vélez, cónsul de Colombia en Islas Canarias.

Primero lo denunció en un video por Zoom y luego decidió hablar con varios medios.

Cónsul colombiano en Islas Canarias acosó a una mujer

"El tipo me dice: 'Yo nunca pensé que estuviera tan buena, usted tiene unas tetas muy buenas y un culo muy grande"", manifestó la mujer.

En Caracol Radio ella explicó lo sucedido. Cuando empezó la cuarentena en España por la pandemia ella se comunicó al consulado. Lo hizo para pedir ayuda de alimentos.

"Es lo primero que uno piensa: buscar ayuda, refugio, al verse en un estado en que no tiene medios para hacerlo", manifestó la mujer

Francisco Vélez es quien se comunica con ella. "Él me dice que en ese momento el consulado está trabajando con las uñas. Me empieza a dar unos números de teléfono para que yo me comunique y busque ayuda, porque él no tiene los medios".

Días después vuelve a comunicarse con él. "Le digo que hay una entidad que me va a prestar ayuda, pero que tengo que esperar. Me veo en una situación bastante precaria y le pido que por favor me colabore". Entonces, Vélez le pregunta que si ella puede ir al consulado y ella le responde que no conoce la ciudad.

Fue así como el cónsul se ofreció ir hasta su casa. Sin embargo, hay un detalle que ella resalta. En días anteriores él le había pedido una foto por teléfono "para saber quién era".

El diplomático se reunió con la mujer y le hizo un mercado de 30 euros que él pagó con su tarjeta.

El acoso

"Cuando llegamos a donde yo me estoy refugiando, donde me estoy quedando, al bajar los paquetes, me dice: 'No, ¿pero le digo algo? Yo jamás pensé que usted estuviera tan buena. Usted tiene unas tetas muy grandes, unas tetas muy buenas. Un culo grandísimo'. Yo me quedo estupefacta y me digo: 'Dios, si este es el señor que está dando ayuda por medio de un consulado, ¿qué me espera? ¿Qué puedo yo esperar aquí? ¿Acceder a lo que él pretende para yo poder salir de nuevo a mi país?"", contó la mujer.

Restrepo sigue en Europa, esperando poder regresar a Colombia.

Tras conocerse el escándalo se supo que este mismo diplomático ya había sido denunciado antes por tratar mal a los colombianos.

Este es el video de la denuncia:

#ladenuncia En Islas Canarias @CancilleriaCol de esta ciudadana que afirma haber sido acosada x el cónsul encargado Francisco Vélez. Exigimos claridad frente a estos hechos @IvanDuque Posted by Servicolex on Sunday, May 31, 2020

