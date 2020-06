Anonymous afirma que Lady Di fue asesinada para cubrir una red de tráfico sexual

Como parte de las álgidas protestas que se viven en Estados Unidos luego de la muerte de George Floyd en manos de un policía, la red Anonymous reapareció. Lady Di fue asesinada para cubrir red de tráfico sexual.

Además de señalar al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como parte de la red de allegados de Jeffrey Epstein, también se refirieron a la muerte de Lady Di.

A través de Twitter la red aseguró que Diana de Gales estaba enterada de la participación de la familia de su esposo, el príncipe Carlos, en una red de explotación sexual.

Around the time of her death, Diana was visiting hospitals and care homes Jimmy Savile was preying on at all hours of the night, consoled Elm Guest House victims, and recorded palace rape victim testimony.

— Anonymous (@YourAnonCentral) May 31, 2020