"Lo perdí todo": el relato de conductor de aplicación robado en Bogotá en plena cuarentena

Un robo a un conductor de aplicación de transporte demostró cómo se ha deteriorado la seguridad en Bogotá en medio de la cuarentena.

Felipe Niño Arévalo había conseguido, en medio de la cuarentena, una ligera estabilidad económica. Se desempeñaba como conductor de aplicación en el servicio Beat. Pero el pasado 8 de mayo fue robado brutalmente en la localidad de Fontibón, occidente de Bogotá. Su historia sólo se conoció hasta este lunes, cuando Niño pidió ayuda a las autoridades.

Según Niño, había dedicado dos años a trabajar esporádicamente en Beat. Se convirtió en conductor de aplicación a tiempo completo con la llegada de la cuarentena a Bogotá. El pasado 8 de mayo, aceptó como parte de este trabajo un servicio desde Fontibón hacia el Hospital de Kennedy.

"Salió un viaje para el Hospital de Kennedy, cuando llegué al lugar bajé el vidrio, me encañonaron y se subieron al vehículo", aseguró Niño a Alerta Bogotá. Aseguró que lo llevaron a un callejón oscuro y allí le quitaron todo. Su celular, vehículo, maleta y hasta sus audífonos fueron hurtados.

"Todo lo perdí esa noche", añadió Niño. "Mi aseguradora Axxa Colpatria no me responde porque estaba trabajando con la aplicación y Beat no me responde, porque no tiene pólizas y no se hace responsable. (…) El perfil de la persona que solicitó el servicio era falso y por eso no tengo a quien reclamarle", añadió.

El conductor de aplicación pidió ayuda a las autoridades para recuperar su vehículo. Pero también pidió colaboración para conseguir 2 millones de pesos y demandar para tratar de recuperar sus cosas.

