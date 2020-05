"No quiero ser policía, no me da el corazón": palabras de patrullero que no quiere desalojar a vendedor informal

La reflexión planteada por este joven policía se está haciendo viral en redes sociales. Video de policía que no quiere enviar a venderdor ambulante para su casa.

El relato surge en el marco de recientes abusos policiales que se han presentado en diferentes partes del país.

Se desconoce exactamente donde se sitúa este hecho, aunque parece ser en un lugar cerca a Villavicencio o algún lugar del Meta, por el acento que tiene el policía.

"No quiero ser policía porque no me da el corazón de decirle, señor váyase para la casa, sabiendo toda la necesidad que estamos viviendo aquí en este país", dice el joven uniformado en un video que grabó con su celular.

" Se me aguan los ojos de ver cómo multan a esa gente que vende mangos, que vende empanas, bolis (refresco congelado)", continúa diciendo.

"Sabiéndo él que no hay gente en este pueblo y aún así sale a vender bolis, de verdad me parte el corazón eso. (…) No es que yo no obedezca las órdenes, pero es que no me da para decirle a la gente que se vaya para su casa", comenta el joven.

