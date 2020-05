Conozca las medidas del nuevo aislamiento preventivo, tomadas por Duque

La flexibilización de la cuarentena en Colombia ya es un hecho y no hay marcha atrás. Le contamos cuáles son las nuevas medidas del aislamiento.

En un nuevo programa del presidente Iván Duque se conocieron las nuevas medidas que regirán en el país a partir del 1 de junio. Hace días el mandatario anunció que desde esa fecha empezaría un aislamiento flexible con el fin de ir reactivando la economía del país.

Finalmente, después de varias reuniones con expertos, anunció los cambios que habrá.

Pese a que en los últimos reportes se ha evidenciado que los casos de contagio al día pasaron a ser de más de 1000, Duque aseguró que esto seguirá sucediendo en el país y en el mundo y es algo que no se podrá evitar. Por eso las medidas de flexibilización no se aplicarán para mayores de 70 años. Tampoco para persona con preexistencias y comorbilidades severas, quienes son los más vulnerables al coronavirus.

Cuáles son las nuevas medidas del aislamiento

Según Duque, "junio será un mes donde estaremos poniendo a prueba el enfoque de gradualidad con las regiones, donde estaremos viendo cómo se comportan los indicadores de salud que han sido definidos por el Ministerio de Salud y por el grupo de expertos epidemiológicos".

Por eso se tendrán en cuenta los lugares del país en donde no se han presentado casos de COVID-19. Sin embargo, ciudades como Cartagena, Cali, Barranquilla, Bogotá, Tumaco, Buenaventura y Leticia, que tienen contagios por encima del promedio, podrían tener una variación en la medida del aislamiento preventivo para hacerla más estricta.

Nuevamente, en este punto los alcaldes y gobernadores tendrán la llave para actuar.

El mandatario agregó que "en el mes de junio no vamos a tener eventos masivos públicos ni privados, no tendremos bares, no tendremos discotecas y los restaurantes seguirán operando para domicilios o para recoger pedidos".

Además, recalcó que "salvo las excepciones todos debemos estar en casa”.

Dijo Duque que todos los colombianos tendremos un poco más de libertad. “Pero quiero hacer énfasis, este es el mes donde todos debemos asumir ese gran compromiso de ir recuperando esa vida productiva con gradualidad que se va a ir determinando con las autoridades locales", señaló.

Actividades al aire libre

Uno de los puntos en los que el Gobierno fue más flexible es en las actividades al aire libre.

Se estableció que desde el 1 de junio los menores de 5 años podrán salir tres veces a la semana por 30 minutos. Para los niños, niñas y adolescentes entre 6 y 17 años ya existía esta posibilidad. Sin embargo, se amplió el tiempo, pasando de 30 min a 1 hora, 3 veces a la semana.

En cuanto a los mayores de 70 años y personas con enfermedades de base como hipertensión, diabetes, cáncer, VIH, EPOC, obesidad y autoinmunes, podrán realizar actividades al aire libre tres veces a la semana, 30 minutos al día. "La recomendación es que personas de más de 70 años no se crucen con los de menor edad. Esperamos que los alcaldes en la regulación de sus respectivos municipios, faciliten ese proceso para ser exitosos", dijo el presidente.

Prima de junio

Una de las dudas entre los colombianos era la posible suspensión del pago de la prima salarial. Sin embargo, Duque prometió que el Gobierno se hará responsable de un pequeño porcentaje de esta obligación. "Vamos a pagar el 50% de la prima de junio para los trabajadores formales que están en el rango de un salario mínimo. Esto va a beneficiar a cerca de 4 millones de colombianos", indicó.

Además, se permitirá que las empresas puedan pagar en 2 o 3 cuotas la prima. Esto, siempre y cuando se llegue a un acuerdo entre el empleado y el empleador.

