Con acrobacias en motos despidieron en su sepelio a presunto ladrón

#Reporte| A pesar de las prohibiciones de caravanas y el confinamiento nacional, en la tarde del jueves Valledupar fue epicentro de una multitud de motociclistas que alteraron el orden público para despedir a uno de los jóvenes muertos en el robo del barrio El Dangond. #elpilon #valledupar #cesar #judicial #sepelio #motocicletas