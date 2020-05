Bogotá al borde de la alerta naranja: ¿qué pasó en dos meses de cuarentena?

Cifras en aumento. A pesar de que se habilitaron más camas UCI en Bogotá, la ocupación está peligrosamente cerca de la medida para decretar alerta naranja.

¿Qué pasó con las medidas? Desde distintos sectores se ha criticado la actuación de la administración distrital para contener la pandemia.

La ciudad de Bogotá se encuentra en una condición crítica por la presencia de más de 8500 casos de coronavirus. Mientras en otras ciudades como Medellín y Bucaramanga el virus ha podido controlarse medianamente, la capital del país ha hecho esfuerzos que han sido mayormente infructuosos para contener la pandemia. Focos como Corabastos, en la localidad de Kennedy, no se han podido contener de manera eficiente y los contagios siguen.

La mayor preocupación es el número de estos contagios atendidos en Unidades de Cuidados Intensivos. Según los datos de la Secretaría de Salud, a este miércoles se encontraban 298 casos sospechosos o confirmados de coronavirus en las camas UCI de la red de toda la ciudad. Estos ocupaban el 44,6% de las 668 camas UCI disponibles en toda Bogotá, lo que ratifica el riesgo de alerta naranja en la ciudad.

Además, el porcentaje de ocupación de camas UCI ha ido en aumento constante. Desde un valle de 178 casos el 17 de mayo, este número ha crecido considerablemente. Un aumento al 50% obligaría a la ciudad a tomar medidas para cerrar sectores económicos ya abiertos. Por esto, la alcaldesa Claudia López y el gobierno nacional decidieron frenar el proceso de reactivación económica hasta el 15 de junio.

Corferias, ahí

La administración distrital había prometido contar con 2000 camas UCI para el mes de junio. Al inicio de la cuarentena, esta predicción se esperaba cumplir en tres meses pero, a 75 días del inicio de la emergencia, el aumento solo fue de 350 camas. Entre tanto, el hospital de campaña que se instaló en Corferias ha atendido pocos casos de enfermedades diferentes a la COVID-19, lo que ha causado críticas extensas.

Estas se multiplicaron este jueves, cuando un grupo de enfermeros en Corferias fue despedido tras grabar videos en redes sociales en medio del horario laboral. Para críticos de la alcaldesa como el senador Gustavo Petro, los despidos fueron por mostrar el "despilfarro" en el hospital de Corferias, que actualmente tiene 600 camas. Las críticas han insistido en haber utilizado estos recursos para montar más camas UCI.

Estrategia de pruebas

López salió en defensa de esta inversión y criticó la "controversia inútil" sobre este tema. " En menos de un mes Bogotá instaló el hospital público más grande de América Latina para reforzar su red pública (….) Corferias está pensado por módulos, arrancó con unas 600 camas, pero si necesitáramos 2.000 las podemos instalar en una semana", dijo la mandataria. Además, acusó al Ministerio de Salud de entregar solo 400 respiradores de 1300 que había prometido para la ciudad.

Aunque Bogotá mantendrá las medidas de cierre económico otros 15 días, se destaca un aumento marcado de pruebas focalizadas en sectores como los de alerta naranja. La Secretaría de Salud anotó que estas búsquedas se podrían extender a otras zonas en la ciudad. La búsqueda activa podría convertirse también en pruebas aleatorias, para medir mejor los riesgos de una alerta naranja.

Testeo a grupos de riesgo

La Secretaría de Salud inició desde hace varias semanas la búsqueda activa en casos de contagio de COVID-19, a través de testeos aleatorios a grupos poblacionales que puedan considerarse en riesgo, especialmente el personal de la salud.

“Este fin de semana tomamos 800 muestras a enfermeras, médicos, bacteriólogos, a personas de servicios generales que están en los servicios de urgencia en los diferentes turnos y en las 4 subredes hospitalarias de la ciudad”, destacó el secretario de Salud, Alejandro Gómez.

La iniciativa llegará a diferentes puntos de la ciudad y se enmarca en la fase de búsqueda activa, en la cual se trabaja con universidades y el Laboratorio de Salud Pública de la entidad para la toma de muestras.

Pregunta y respuesta

Leonardo León, médico epidemiólogo.

¿Las medidas que se han tomado en Bogotá para evitar la propagación del virus han sido suficientes?

Las medidas no son solamente responsabilidad de un Gobierno, la salud publica es responsabilidad de todos, con esa premisa hay que recordar que la prevención es empieza por uno mismo, no sacamos nada con tener unos insumos y todas las capacidades diagnosticas o de tratamiento si nosotros no nos lavamos las manos, mantenemos la distancia y evitamos salir a cosas innecesarias. Si no evitamos contagiar a otras personas de nada sirve tener todas las acciones.

Bogotá es la ciudad del país más golpeada con esta situación, ¿a qué se debe?

El resultado de lo que tenemos en este momento con la expansión del virus, es inevitable. La única forma de evitar este contagio es que no exista el virus. Es una realidad que no podemos obviar. Precisamente, las medidas están hechas para para que la propagación no sea tan veloz y tan grande. Aun estando dentro del aislamiento el crecimiento de casos ha seguido de manera fuerte. Imaginemos ahora que se dio apertura a ciertos sectores de la economía.

Inevitablemente la cuarentena se levantará, en algún momento, porque no nos podemos quedar encerrados toda la vida, pero la pregunta es: ¿qué tan dispuestos estamos como humanidad a asumir nuestra responsabilidad para un levantamiento de cuarentena? En las oportunidades que he salido he notado que las personas no guardan distancia, no se ponen bien el tapabocas, se tocan el rostro, etc., por eso reitero: las medidas nos sirven si la comunidad no contribuye.

Además de las medidas ya mencionadas, ¿qué otras acciones se pueden tomar para cuidarnos y cuidar a los demás?

Es muy importante que el asumamos que el virus se está expandiendo. Lo que quiere decir que las personas que salgan por situaciones laborales, mantengan su aseo y aislamiento en sus hogares, que lleguen y se quiten los zapatos y la ropa para lavarla con jabón; además de eso es muy importante bañarse y mantener el tapabocas todo el tiempo y la distancia, sobre todo si hay personas vulnerables en el hogar. El uso del tapabocas en casa es una sugerencia mía, porque nosotros no sabemos si la persona que salió fue juiciosa y realmente mantuvo las medidas de protección.

