Conductor de bus en Bogotá tuvo que irse a vivir a su vehículo en medio de la pandemia

Después de 30 años de trabajar como conductor de bus en Bogotá, la crisis del coronavirus lo dejó sin hogar y sin sustento.

En un parqueadero de la localidad de Fontibón yace un bus del Sitp Provisional, al que su conductor ha llamado "Morgan". Pero, a diferencia de muchos vehículos parqueados al lado, en su interior hay vida. Se trata de Jorge Ricaurte, su conductor, quien tuvo que irse a vivir a su vehículo porque se quedó sin dinero.

Según narró Ricaurte a Noticias Caracol, su trabajo como conductor de bus en Bogotá le permitía sostener a su familia. Podía velar por la alimentación de su padre, sus cuatro hijos y su exesposa. Pero con la pandemia, y las restricciones de cupo que ha provocado, la situación se ha puesto muy crítica.

"El carro no producía lo que tiene que llevar la cuota del dueño, de lo que uno vive, para el combustible no alcanzaba. Con el 35% (del cupo) no vive un bus de estos que se come 150 mil pesos de combustible diario”, dijo el conductor.

Ricaurte aseguró que ha tenido que irse a vivir en el bus pues no puede pagar su vivienda. Aunque su familia sigue viviendo en Mosquera, debió poner bolsas plásticas para combatir el frío de la noche. Instaló una lavadora en donde quedaba la salida trasera, y las barandas de las que se sostenían los pasajeros sirven ahora para colgar ropa.

