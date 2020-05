Fue diagnosticado como uno de los primeros casos del virus en la población donde gobierna. El alcalde de este municipio dio positivo para coronavirus.

Este hecho ocurrió en el municipio de González, departamento del Cesar.

Su alcalde Oscar Osorio, anunció este lunes, que él es el nuevo paciente infectado con el virus en el pueblo.

En un video publicado en Facebook, el mandatario dijo que, pese a que no ha presentado síntomas de la enfermedad, decidió practicarse la prueba debido a la labor que desempeña.

“Recibimos la noticia por parte del Laboratorio de Salud Pública del Cesar donde nos confirman un nuevo caso de covid-19 en el municipio. También me informan que ese paciente con covid-19 soy yo”, anunció.

El mandatario actualmente se encuentra aislado.

Aún se desconoce cómo adquirió el virus.

Dos personas más están contagiadas con coronavuris en ese pueblo.

“Vale la pena resaltar que yo no he presentado síntomas, que la prueba la hice por descarte, ya que en mi labor como mandatario de los gonzalenses he tenido contacto con un sinnúmero de personas, aun cuando he guardado todas las medidas de protección y distanciamiento social”. añadió.

Además comentó que están a la espera de los resultados de otras pruebas para coronavirus que fueron practicadas en el municipio.

También hizo un llamado a la comunidad para que permanezcan en sus casas y atiendan las recomendaciones de las autoridades.

#ATENCIÓN | COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA El Alcalde Municipal Oscar Emiro Osorio Ríos, da a conocer el segundo caso positivo para Covid-19 en nuestro Municipio. Posted by Oscar Osorio Rios on Tuesday, May 26, 2020

Secretaria de salud departamental dio positivo para coronavirus

MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ.

Sigue nuestras noticias en Google News

También le puede interesar:

Llorando, esta secretaria de salud informó que dio positivo para coronavirus En el video afirmó que está muy enferma.