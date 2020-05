Agente del CTI baleó a presuntos ladrones que asaltaron a su hermana

View this post on Instagram

El comandante de la Policía en el Cesar, coronel Jesús de los Reyes, informa sobre el hecho donde fueron abatidos dos jóvenes luego de atracar una señora en el barrio Dangond de Valledupar. Los muertos fueron identificados como: Aldair Enrique Vega Carrillo, de 23 años de edad y Andrés Felipe Cotes Martinez, de 19. Los delincuentes fueron dados de baja por un integrante del CTI de la Fiscalía. FOTO ➡️