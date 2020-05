(VIDEO) Mujer denuncia que amenazaron con multarla por caminar de la mano con su hija

El hecho se presentó en las últimas horas, al parecer, en el norte de la capital. Mujer denuncia que la multaron por caminar de la mano con su hija en Bogotá.

De acuerdo con la denuncia de la mujer, un agente la detuvo con la excusa de ir caminando de la mano con su hija, de 10 años.

"Me para @ PoliciaBogota dijo que debía caminar de mano suelta de mi hija de 10, tomó mi CC la limpió con alcohol, cuando le dije: 'no puedo creer que no pueda coger de la mano a mi hija', él respondió: 'me está diciendo mentiroso le voy a poner un comprendo por 1 millón de pesos por no mostrarme su CC"", explicó la mujer en Twitter, tras publicar el video del momento.

De acuerdo con las imágenes, el uniformado le pide la identificación a la mujer, quien alega que ya se la mostró. Con los segundos se acercan más agentes.

La mujer, en medio de su angustia, le pregunta a su hija si efectivamente ella mostró su documento. La pequeña, sin dudarlo, lo afirma.

En otro momento, la mamá grita angustiada por auxilio, ya que, al parecer, los uniformados la maltratan.

Me para @PoliciaBogota dijo q debía caminar de mano sueltas de mi hija de 10, tomó mi CC la limpió con alcohol, cuando le dije “no puedo creer q no pueda coger de la mano a mi hija” “me está diciendo mentiroso le voy a poner un comprendo por 1MM de pesos por no mostrarme su CC.” pic.twitter.com/AYXmFgPGfm — Catalina Ceballos C. (@Catalizate) May 26, 2020

El hecho generó controversia en redes. Incluso, la senadora Angelica Lozano se pronunció. "Lo Siento mucho. Nada tiene que opinar un policía o funcionario sobre llevar a los hijos de la mano", dijo.

Otros políticos también se pronunciaron rechazando el comportamiento de los policías.

Lo Siento mucho. Nada tiene que opinar un policía o funcionario sobre llevar a los hijos de la mano. @HugoASeguridad @PoliciaBogota — Angélica Lozano Correa👍🏽 (@AngelicaLozanoC) May 26, 2020

