"Aquí nadie está por encima de la ley": Fiscal Francisco Barbosa sobre alcaldesa Claudia López

La Fiscalía General de la Nación abrió indagación preliminar contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por una presunta violación de la medida de aislamiento junto con su esposa, la senadora Angélica Lozano. La polémica surgió luego de que las dos fueran captadas haciendo mercado. Fiscal Francisco Barbosa sobre indagación contra alcaldesa Claudia López por salir a mercar.

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, se refirió al caso este lunes en entrevista con Noticias RCN. "Aquí nadie está por encima de la ley. ¿Por qué se le aplica la norma a una ciudadana del común, a una persona que toma el Transmilenio cuando no debe tomarlo o alguien que está en la calle cuando no debe hacerlo y por qué no se le puede hacer una indagación preliminar a un funcionario de alto nivel", mencionó.

"Nadie puede decir que se toma o no se toma una decisión en la Fiscalía de abrir una indagación para perseguir a una persona u otra (…) yo no me meto en ese fango de la política", puntualizó.

Horas después, la alcaldesa publicó un mensaje en su cuenta de twitter, que muchos no dudaron en relacionar con las declaraciones del fiscal. "Entre más niegan la indebida intervención en política más la ponen en evidencia … entre más aclaran, más oscurecen", retrató.

Entre más niegan la indebida intervención en política más la ponen en evidencia … entre más aclaran, más oscurecen — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) May 26, 2020

