Acnur (El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) dio a conocer una historia de solidaridad en medio de las acciones contra la propagación del coronavirus en Barranquilla. El hostal de la solidaridad en Barranquilla en medio de la pandemia.

La administradora del Hostal Riomar, ubicado en el centro de Barranquilla, decidió que a falta de turistas tras su cierre por las medidas tomadas por las autoridades nacionales, solo abriría sus puertas para recibir a docenas de migrantes venezolanos para pasar la cuarentena allí.

"Me siento privilegiada de poder ayudarlos a través de gestionar la alimentación para los niños y lo que consta de elementos de aseo personal, ya que en esta cuarentena nos ha tocado guardarnos y tomar las medidas preventivas para evitar la propagación del coronavirus", dijo Verónica Crespo, administradora del lugar.

El hostal hace parte del desarrollo turístico, que tuvo un repunte el año pasado, con respecto al crecimiento hoteles en esta zona, pero que debido a los cierres contra la mitigación de la Covid-19, su uso tuvo un giro especial para el beneficio de niños, mujeres y hombres migrantes del vecino país, quienes en su éxodo no tendrían un techo garantizado durante el periodo de aislamiento.

Uno de ellos es David Virla, quien perdió su trabajo en medio de la cuarentena y se vio sin recursos para pagar un arriendo. Tuvo miedo de quedar sin hogar y tener que recurrir a dormir en la calle. En el hostal encontró abrigo y protección.

“Llegué al hostal en consecuencia de lo que está pasando con el coronavirus. Me tocó pasar aquí la cuarentena y me ha enseñado cosas que no sabía sobre este tipo de situaciones. A convivir mejor y con las demás personas", contó el joven.

Los migrantes se reúnen en la terraza del lugar donde pueden apreciar la vista de la ciudad en su centro histórico. Allí tienen una cocina comunitaria donde preparan los alimentos para los niños y demás beneficiarios.

El hostal para esta labor cuenta con el apoyo de Acnur, la Alcaldía de Barranquilla, OIM (Organización Internacional para las Migraciones) y BMA (Agencia de Gestión de Fronteras).

Un total de 49 personas reciben techo y alimento. En el centro de Barranquilla gran parte de esta población se dedica a trabajos de venta o servicios en forma informal.

Una difícil situación

Desde el brote de COVID-19, los refugiados y migrantes de Venezuela se enfrentan ahora a numerosos desafíos, incluida la pérdida de trabajos y de medios de vida, los desalojos y el aumento de la estigmatización.

“El coronavirus está presionando a nuestras sociedades de formas que nunca hubiéramos imaginado. A los refugiados y migrantes venezolanos, la pandemia los expone a dificultades aún mayores, ya que muchos ahora luchan por sobrevivir, lejos de casa”, expuso Eduardo Stein, Representante Especial Conjunto del ACNUR y la OIM para refugiados y migrantes de Venezuela.

Además agregó que “los venezolanos en toda la región ahora se enfrentan al hambre, la falta de acceso a la atención médica, las perspectivas de la falta de vivienda y la xenofobia”.

Dada esta situación el pasado 12 de mayo Acnur y OIM informaron que el plan de respuesta regional para los venezolanos tiene un grave déficit de financiación.

Hasta la fecha, solo se ha cubierto el cuatro por ciento de los fondos requeridos. Para respaldar el trabajo de las 151 organizaciones que forman parte de la respuesta de la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial (R4V), se convocará una conferencia virtual de donantes a finales de mes.

Dadas las medidas de cuarentena implementadas en toda la región, muchas de las actividades en el plan de respuesta se han ajustado para proporcionar asistencia remota, incluso a través de una mayor asistencia en efectivo.

Otras actividades priorizadas incluyen el establecimiento de instalaciones móviles de salud para la prueba y derivación de casos de COVID-19 y la adaptación de albergues con espacio físico adecuado y mejores condiciones sanitarias.

Migrantes venezolanos en cifras

La Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para refugiados y migrantes de Venezuela de las Naciones Unidas registró que 5.095.283 representan la suma de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo venezolanos reportados por los gobiernos anfitriones con fecha de 5 mayo de 2020.

En Colombia 1.825.687 migrantes el vecino país están radicados en el país.

Entre Bogotá, Cúcuta, Barranquilla, Medellín y Cali, albergarían el 40% del total de venezolanos radicados en el país, según cifras de Migración Colombia con corte del 30 de abril de 2020.

En las últimas dos semanas, Migración Colombia ha realizado más de 3. 400 verificaciones a personas naturales y jurídicas para validar que se esté cumpliendo con la medida de aislamiento en el país.

