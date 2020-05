El protagonista vivía en situación de calle lucho durante 52 días contra el virus. Hombre de 78 años ganó la batalla contra el coronavirus.

El caso de Fredy Antoni Illera llena de esperanza, pues a sus 78 años logró vencer la enfermedad que por poco lo doblega.

El hombre de la tercera edad llegó al hospital Primitivo Iglesias, ubicado en el centro de Santiago de Cali.

Fredy le contó a Noticias Caracol que, “Los primeros cuatro días no podía comer, mi cuerpo no recibía nada y todo me producía vomito”.

Al pasar los días y contra todo pronóstico se recuperó, pues padece de hipertensión.

Además, contó que, “Me hicieron las pruebas y salí bien, estoy muy contento. Me siento bien en este hogar de paso, la atención es muy buena, me dan alimentación”.

Este es uno de los casos que llena de esperanza a los que se encuentran luchando con el coronavirus.

vea la entrevista a continuación:

