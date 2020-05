Wolfsburgo vs. Borussia Dortmund | A la caza del Bayern

La Bundesliga está más apretada que nunca. Con el mundo mirando hacia Alemania, qué bueno encontrar disputa por el título, como hace mucho no se veía. Los encargados de la contienda son los de siempre, el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund, aunque otros asoman la cara. El link para ver GRATIS Wolfsburgo vs Borussia Dortmund EN VIVO ONLINE lo encuentra más abajo.

En ese mano a mano, el Borussia Dortmund tiene una visita complicada a Wolfsburgo, sexto en la tabla. Los lobos se han ido recuperando y aunque están lejos de los puestos de Champions, quieren afianzarse en la zona de Europa League. En la última jornada derrotaron a domicilio al Augsburgo.

Por su parte, el Dortmund brilló con luz propia en el derbi del Ruhr, ante el Schalke 04. No obstante, las noticias en Westfalia no son las mejores: Marco Reus se resintió y no estará presente en el VolksWagen Arena. De hecho, es una incógnita si el campeón de las Avispas podrá disputar algún minuto de acá al final de temporada.

De ganar, Borussia ejercerá presión sobre el Bayern, que juega horas después.

GRATIS Wolfsburgo vs Borussia Dortmund EN VIVO ONLINE

Día: 23 de mayo

Hora: 08:30am

Canal: FOX Sports 2 (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)