Esta fue la respuesta de la JEP a Paloma Valencia por acusaciones sobre favoritismo hacia las Farc

La senadora Paloma Valencia ha hecho varias críticas a los encargados de la justicia transicional en Colombia, a quienes sindica de favorecer a los miembros de la antigua guerrilla de las Farc.

Ante esto, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) respondió, a través de un comunicado, que no existe tal politización o favoritismo.

"Cinco de los siete macrocasos abarcan conductas criminales de las Farc-EP. Además, el Grupo de Análisis de la Información presentó el pasado 18 de mayo una sistematización rigurosa de los 235 informes entregados a la Sala, incluyendo asuntos como violencia sexual, desplazamiento forzado y toma de poblaciones, con el fin de realizar una nueva ronda de priorización durante el 2020 que dará lugar a nuevos macrocasos por avocar", dijo la entidad.

La JEP aclaró que usó la palabra 'retenciones' en vez de 'secuestros' con el fin de no prejuzgar mientras avancen las investigaciones. Sin embargo, esto no significa que no se pueda usar dicha palabra en un futuro.

La segunda ronda de priorizaciones incluirá los testimonios de las víctimas del atentado al club El Nogal, entre otros casos. Con relación a la violencia sexual, la entidad explicó que no hay un macrocaso exclusivo pero sí una línea de investigación al respecto.

El número de víctimas acreditadas en el caso de secuestro es de 2176, no de 516 como dijo la senadora Paloma Valencia.

2.124 guerrilleros liberados por la JEP; casi 20mil años de impunidad. pic.twitter.com/E8dHr3ZbkO — Senadora Paloma Valencia (@PalomaSenadora) May 22, 2020

