La entrega de ayudas sigue generando confusión entre los beneficiarios pero este caso se sale de lo común. Fue a cobrar el subsidio de Familias en Acción y le dijeron que había muerto.

Según informó el portal Zona Cero este caso le ocurrió a Denis Cárdenas, en Barranquilla.

La mujer llamó a la línea de atención al público de Familias en Acción.

Pero para su sorpresa allí le informaron que ella ya había muerto.

"Me informan que yo aparezco fallecida y que por eso es que a mí no me han cancelado el dinero que me tienen que cancelar. Al ella decirme que yo aparezco fallecida me preocupó mucho. No puede ser porque yo estoy viva", dijo la mujer a Zona Cero.

Por el contrario la mujer de 45 años manifiesta que se encuentra en excelente estado de salud que casi “ni se enferma”.

"¿De qué muerte están hablando ellos? ¿De qué forma me morí yo?. Porque yo no me he muerto, yo estoy aquí todavía. Eso me perjudica a mí y a mis hijos porque necesito ese dinero para la comida", lamentó.

Para esta beneficiaria el ingreso de Familias en Acción es el único que llega al hogar. Su esposo es mototaxista, y por el aislamiento sanitario, no ha podido trabajar.

"De pronto, así como me está pasando a mí le está pasando a muchas personas. Esas son ayudas que manda el Gobierno y no deberían hacer eso. Las bases de datos tienen que revisarla bien para ver qué está pasando ahí", denunció.

La beneficiaria tuvo que constatar ante la página de la Registraduría y bajar el documento en el que notifica que su cédula está vigente, y que por lo tanto que no ha fallecido.

La mujer exige que en Familias en Acción "le arreglen ese problema" porque su familia está pasando necesidades en medio de la pandemia.

