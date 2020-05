¡Pilas! Empresarios proponen reforma laboral en donde se pierden los derechos

En definitiva, la pandemia ha dejado una crisis económica muy grande en el mundo. Colombia no ha sido la excepción. Los empresarios han sufrido mucho lo que está pasando, pero los empleados han sido los primeros damnificados. Minirreforma laboral busca quitar derechos adquiridos de empleados.

El desempleo se disparó y hoy muchas personas no tienen recursos, porque sus empleadores les suspendieron el contrato.

Por la crisis, muchas han sido las propuestaspara que las empresas tengan flujo de caja, pero que terminan por damnificar a los empleados de todo el país.

Así, ahora un cúmulo de empresarios propuso una minirreforma laboral, en la que los trabajadores perderían muchos de los derechos adquiridos.

Así, la propuesta busca cambiar turnos, extenderlos, no pagar horas extra, no pagar nocturnas, no pagar la prima a tiempo y cambiar el sistema de cotización a pensión.

Minirreforma laboral busca quitar derechos adquiridos de empleados:

Estas son algunas de las 14 propuestas que el Consejo Gremial Nacional le hizo al ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera y que reseña el diario El Tiempo:

Implementación de jornadas laborales por turnos , con pagos proporcionales al tiempo laborado dentro de las cuales no se les apliquen recargos festivos, dominicales ni nocturnos.

Cotización por unidad de tiempo convenida. Que el empleador pueda realizar el aporte al sistema general de seguridad social de sus trabajadores, de acuerdo con el tiempo realmente trabajado y la unidad de tiempo convenida.

En caso de llegar a ser necesario y de manera concertada con el trabajador, permitir que el pago de la prima de servicios del mes de junio pueda pagarse de manera diferida, es decir, en cuotas, o un pago total dentro de un plazo mayor.

Se posponga hasta finales de este año el beneficio tributario, dado a través de la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales (UGPP).

Posponer el pago de horas extras y recargos nocturnos , que ya fueron causados.

Considerar como incapacidad médica el periodo de aislamiento obligatorio establecido como medida de prevención para reducir la posibilidad de contagio del virus, para aquellas personas con enfermedades de base, que no puedan teletrabajar o que siendo mayores de 60 años tengan alguna de estas preexistencias.

Dar el tratamiento de incapacidad médica a aquellas personas que tengan aislamiento preventivo por recomendación médica, pero que no estén diagnosticadas como positivas para covid-19 .

Retiro parcial de cesantías cuando los contratos estén en etapa de suspensión.

Suspensión voluntaria de los contratos de aprendizaje , en consonancia con las medidas tomadas por el Ministerio de Educación.

Suspensión de la jornada familiar para el año 2020 , teniendo en cuenta que por el aislamiento social se ha compartido más tiempo en familia.

Suspensión de las 2 horas de actividades recreativas, culturales o educativas para las empresas que tengan más de 50 trabajadores y trabajen en una jornada laboral de 48 semanales por el año 2020.

Suspender para el año 2020 la realización de la encuesta psicosocial.

Establecer el contrato agropecuario : para la realización de tareas propias de la actividad agropecuaria y agroindustrial en cualquiera de sus ramas, tales como la agrícola, pecuaria, forestal, avícola, apícola, hortícola u otras semejantes.

Establecer el jornal rural integral: se trata de una modalidad que permita remunerar los contratos con trabajadores agropecuarios por un tiempo determinado, indeterminado o por el tiempo que dure la obra o labor. El pago del salario y derechos y obligaciones derivados se reconocerán y liquidarán diariamente. Además se compensarán todas las prestaciones sociales y beneficios legales como primas, cesantías, intereses a las cesantías, auxilios, subsidios y vacaciones.

Declaratoria de fuerza mayor por parte Ministerio de Trabajo

¿Qué opina de la Minirreforma laboral busca quitar derechos adquiridos de empleados?

