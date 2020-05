Mujer mayor insultó y agredió a policías que le pidieron tapabocas

Mientras en Bogotá se habla de la terrible agresión de la que fue víctima don Néstor, un vendedor ambulante de 70 años que mantiene a su mamá, en Tunja, Boyacá, se habla de la señora que agredió a dos policías. Mujer mayor cogió a carterazos a policías que pidieron tapabocas.

La agresividad de la protagonista ha llamado la atención de muchos, pues aunque recibe un muy buen trato de los uniformados, los insulta y los golpea.

El video se ha viralizado en las últimas horas por la extraña reacción de la ciudadana.

Mujer mayor cogió a carterazos a policías que pidieron tapabocas:

La mujer que camina por las calles de Tunja, sin tapabocas y como si nada estuviera pasando, no solo golpea a los policías, también a los ciudadanos que graban la escena.

La Policía que se percata de que no lleva tapabocas, cosa que es obligatoria en el país, le pide el documento de identidad y ahí se desata la mujer.

“Yo no quiero escuchar nada de usted (…) No me toque, marica. No me toque, no me apriete, 'marico', asegura la mujer a los policías que le piden que se calme.

“Vaya y coma mucha mierda, desgraciado”, decía la mujer que también golpeó a dos civiles que la grababan.

Este es el video en donde mujer mayor cogió a carterazos a policías que pidieron tapabocas: