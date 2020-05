El acto de bondad del vendedor ambulante atacado con los policías que lo agredieron

Aunque sufrió golpes y perdió toda su mercancía, el vendedor ambulante de 70 años tuvo un momento de misericordia con sus agresores.

El caso de Néstor Novoa, el vendedor ambulante de 70 años agredido este miércoles por la Policía en San Victorino, conmovió al país. El video de las fuertes agresiones que sufrió Novoa por parte de dos agentes causó repudio. Los líderes políticos del país rechazaron esta agresión, así como millones de usuarios de las redes sociales.

Pero Novoa tuvo palabras benévolas para los policías que lo agredieron mientras trataba de surtir su carro de dulces. Aseguró que no quiso interponer una denuncia ante los agentes, primero por las trabas para presentar la acción. Pero, sobre todo, para que no fueran sancionados.

"Sabía que eso era algo grave y que los agentes podrían ser sancionados y yo no quiero eso para ellos, porque ellos también tienen su familia igual que uno", aseguró el vendedor ambulante a RCN Radio.

Narró que se encontraba en el sector del Parque de la Mariposa, en San Victorino, para surtir su "chaza". "Antes de llegar al parque de la Mariposa, un agente me dijo que no podía seguir por ese lado. Entonces yo hice un giro para cambiar de rumbo y fue cuando uno de los policías me golpeó", precisó.

Luego narró lo sucedido posteriormente. "El agente me agredió, me tumbó mi carrito, se me perdieron las gafas y luego me condujeron hasta un CAI, donde el comandante me dijo que me fuera y que pusiera la denuncia en la carrera 12 con 24. Allá me dijeron que eso no les corresponde a ellos. Yo entonces deje esa cuestión así yo no seguí insistiendo", dijo.

