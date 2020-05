"Iba caminando y el agente me empujó": relato de anciano agredido por policías

Miles de personas difundieron horrorizadas la agresión que agentes de la Policía realizaron a un adulto mayor. El delito de este hombre fue vender en la calle en medio de las restricciones de la cuarentena. Anciano fue agredido por policías en Bogotá.

En los videos difundidos en redes sociales se ve cómo el hombre es atacado por los uniformados. A su lado se ve un carro de dulces, que estaría vendiendo en plena calle. Aparentemente, el video fue grabado en el sector de San Victorino, localidad de Santa Fe.

Los policías no solo esposaron e inmovilizaron al vendedor ambulante, sino que se ve rastros de sangre en su cara.

La Secretaría de Gobierno se puso en contacto con el vendedor, identificado como Néstor Novoa.

"Yo iba caminando y el agente me empujó, me volteó el carrito y me pegó en la cara un puño. Se me perdió la mercancía", expresó el adulto mayor en un video difundido por la entidad.

Por lo pronto, el Instituto para la Economía Social (Ipes) lo incorporará en su programa de ayudas para vendedores informales.

Don Néstor Novoa fue agredido hoy abusivamente por la Policía. Nuestro director de DDHH @Andresidarragaf ya está con él para asistirlo en su denuncia y para recuperar sus pertenencias. El @IPESBogota lo incorporará en su programa de ayudas para vendedores informales. pic.twitter.com/6mNvXnwLSa — Luis Ernesto Gómez👟 (@LuisErnestoGL) May 21, 2020

De otro modo, la Policía anunció acciones contra los uniformados implicados.

"Se aperturó una investigación disciplinaria, a los uniformados que adelantaron este procedimiento y de acuerdo a esto, se tomarán las medidas que haya a lugar", resaltó la Institución en un comunicado.