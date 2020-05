Rodrigo Valderrama es un colombiano más que ha logrado vencer al coronavirus en el extranjero. Colombiano se curó de coronavirus con novedoso tratamiento de plasma en EE.UU.

Nunca esperó contraer la enfermedad. Era un hombre sano de 30 años, hacía ejercicio todos los días y mantenía una dieta saludable.

Colombiano se curó de coronavirus con novedoso tratamiento de plasma en EE.UU

Sin embargo, se contagió luego de una cena que tuvo con varios de sus amigos el 18 de marzo. Los síntomas los notó en un día de ejercicio matutino.

"Corrí poquito y me sentí así como raro". Días después empezó a sufrir de fiebre y neumonía. El 29 de marzo llegó a un hospital en las afueras de Washington y tuvo que ser intubado. Permaneció en coma inducido durante cinco semanas.

Valderrama llegó a sufrir de fallas renales y solo estaba en compañía de su primo Julián. Sin embargo, cuando se acababan las opciones, apareció la esperanza.

Los médicos se plantearon como último recurso usar plasma de un paciente recuperado. Su primo tuvo que pedir donaciones de plasma en redes sociales.

Finalmente consiguieron un donador de plasma: un hombre que había padecido de COVID-19 pero ya estaba curado.

El plasma de un desconocido devolvió a la vida a Rodrigo, que ya ha dado negativo en los tests de coronavirus.

"Fui el primer caso en el que testearon el plasma y acá estoy vivo, funcionó"

Rodrigo agradece inmensamente que los médicos hayan salvado su vida. "He visto muchas cosas donde hablan que no atienden a la gente, a los latinos. Yo soy el fiel ejemplo de que me atendieron como debe ser".

EFE