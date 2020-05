Con cacerolazos en el centro de Bogotá, habitantes piden ayudas a la Alcaldía

Una nueva jornada de protestas para pedir ayudas a la administración distrital se registró con cacerolazos en el centro de Bogotá.

El barrio Belén, en la localidad de La Candelaria, fue centro de una nueva jornada de cacerolazos en el centro de Bogotá. Unas 50 personas de la comunidad de este barrio salieron de sus casas con ollas en mano. La petición de estas personas es para que la Alcaldía les envíe ayudas como mercados y poder afrontar el aislamiento obligatorio.

Según los manifestantes, se han entregado algunas ayudas en otros sectores del barrio pero no en sus casas, ubicadas en la calle 4 con carrera 6. "Han entregado ayudas en el sector, pero no en la cuadra de nosotros. No nos han llegado las ayudas, en esa zona de la carrera cuarta y tercera. Esta es la segunda vez que se hace este cacerolazo", dijo una manifestante a RCN Radio.

Otro manifestante ratificó la falta de ayudas en su localidad. "A nosotros no nos han llegado, ya repartieron en varias zonas y aquí no, pasan como si no existiríamos y nosotros también necesitamos ayudas", dijo a la emisora.

En respuesta a las denuncias, la alcaldesa local de La Candelaria, Ángela Quiroga, aclaró las entregas que se han hecho en los barrios. "Se han hecho dos operativos formales en Bélen y se han entregado más de 900 mercados”, recalcó a RCN Radio.

