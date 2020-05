En el lugar había otras cinco atendiendo el mismo caso. Ambulancia iba a atender una emergencia y terminó accidentada.

Ocurrió en Cali, la noche del pasado 18 de mayo. Varias ambulancias acudieron a atender un accidente en el centro de la ciudad, pero una de ellas se estrelló con un vehículo particular.

Lea también: ¿Por qué a los caleños les cuesta tanto acatar la cuarentena?

"Reportan inicialmente persona atrapada en ambulancia particular. Al llegar nuestra unidades al sitio informan sobre colisión de automóvil particular y ambulancia privada, quedando atrapado un profesional de atención prehospitalaria de la ambulancia. Se procede al rescate. Conductor de automóvil fue trasladado en ambulancia particular", dijeron los Bomberos en el reporte del hecho.

El paramédico que quedó atrapado en la ambulancia pudo salir sin lesiones de gravedad. Por su parte, el conductor del automóvil fue trasladado a un centro asistencial.

Le recomendamos: Gobierno extenderá emergencia sanitaria hasta septiembre

Aunque la Secretaría de Movilidad de Cali no se ha pronunciado frente a este hecho, testigos del accidente aseguran que la ambulancia llevaba exceso de velocidad.

También le puede interesar: